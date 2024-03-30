Озил удивил фанатов огромной мышечной массой

Бывший хавбек Реала и Арсенала Месут Озил похвастался очередным фото из тренажерного зала.

На этот раз немецкий футболист похвастался еще большим количеством набранной мышечной массы, а в следствии и огромными мускулами.

Напомним, Озил завершил профессиональную карьеру в 34 года.

Последним клубом немца был Истанбул. Месут также выступал за Шальке, Вердер, Реал, Арсенал и Фенербахче.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Реала похвастал татуировкой праворадикальной организации.

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