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Озил удивил фанатов огромной мышечной массой

Немец после завершения карьеры решил стать качком.
Сегодня, 18:28
Месут Озил / Instagram
Месут Озил / Instagram

Бывший хавбек Реала и Арсенала Месут Озил похвастался очередным фото из тренажерного зала.

На этот раз немецкий футболист похвастался еще большим количеством набранной мышечной массы, а в следствии и огромными мускулами.

Напомним, Озил завершил профессиональную карьеру в 34 года.

Последним клубом немца был Истанбул. Месут также выступал за Шальке, Вердер, Реал, Арсенал и Фенербахче.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Реала похвастал татуировкой праворадикальной организации.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Месут Озил

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