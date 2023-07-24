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Экс-игрок Реала похвастал татуировкой праворадикальной организации

Месут Озил никогда не скрывал свои политические взгляды.
Сегодня, 13:14
Месут Озил / Getty Images
Месут Озил / Getty Images

Бывший хавбек Реала и сборной Германии Месут Озил встрял в громкий скандал.

Фитнес-тренер немца выложил в Инстаграм фото, где Месут хвастается новой татуировкой - изображением волка с тремя полумесяцами.

Рисунок очень похож на логотип турецкой праворадикальной организации Серые волки, которая запрещена и признана экстремистской в ряде стран.

В 70-е годы организация активно участвовала в терактах и политических убийствах, а сегодня переключались на борьбу с курдами и другими этноконфессиональными меньшинствами. Активно поддерживает Эрдогана, как и сам Озил.

Ряд немецких политиков выступил с осуждением поведения бывшего игрока сборной.

"Ни для кого не секрет, что Озил агитирует за Эрдогана. О том, что он поддерживает Серых Волков, лишь ходили слухи. Теперь он заявляет о своей приверженности. Серые волки ничем не лучше неонацистов", – сказал немецкий политик курдского происхождения Хакан Тас.

Ранее, напомним, чередным скандалом с рашистской символикой отметился руский киберспортсмен.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Месут Озил

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