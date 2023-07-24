Экс-игрок Реала похвастал татуировкой праворадикальной организации
Бывший хавбек Реала и сборной Германии Месут Озил встрял в громкий скандал.
Фитнес-тренер немца выложил в Инстаграм фото, где Месут хвастается новой татуировкой - изображением волка с тремя полумесяцами.
Рисунок очень похож на логотип турецкой праворадикальной организации Серые волки, которая запрещена и признана экстремистской в ряде стран.
В 70-е годы организация активно участвовала в терактах и политических убийствах, а сегодня переключались на борьбу с курдами и другими этноконфессиональными меньшинствами. Активно поддерживает Эрдогана, как и сам Озил.
Ряд немецких политиков выступил с осуждением поведения бывшего игрока сборной.
"Ни для кого не секрет, что Озил агитирует за Эрдогана. О том, что он поддерживает Серых Волков, лишь ходили слухи. Теперь он заявляет о своей приверженности. Серые волки ничем не лучше неонацистов", – сказал немецкий политик курдского происхождения Хакан Тас.
Ранее, напомним, чередным скандалом с рашистской символикой отметился руский киберспортсмен.
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