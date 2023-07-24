Россиянин, который выиграл TI вместе с украинцами, написал "ZZ" во время матча, после чего начал оправдываться

Похоже, поднабрался у своего партнера, который уже ранее отмечался подобным "достижением".

На турнире Riyadh Masters, который проходит в Дубаи случился очередной казус с рашистской символикой.

На этот раз в центре внимания оказался саппорт руснявой BetBoom александр TORONTOTOKYO Хертек, который написал в чате ZZ перед игрой с китайской Team Aster.

Естественно, после такого хертеку пришлось оправдываться. По его словам, ZZ не имеет отношения к рашизму, он использовал эти символы в качестве обозначения сна.

"ZZ – смайлик сна. Я так часто общаюсь, когда переписываюсь с друзьями из Китая.

Я с братишкой из Aster (их 5-я позиция) пытался поговорить на английском в лифте, он поржал и сказал: "No english". И я по фану в официалке типнул его и написал: "No english. ZZ", – рассказал в своем телеграме александр.

Напомним, что ранее TORONTOTOKYO входил в состав Team Spirit, где вместе с двумя украинцами брал The International в 2021 году.

Также напомним, что в нынешнем составе BetBoom играет иван pure москаленко, который рисовал "зетки" на миникарте во время официального турнира.