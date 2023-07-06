Россиянин Pure, рисовавший Z на мини-карте, снова "зашкварился" и получил дисквалификацию по мейджору

Российский киберспортсмен Иван Москаленко опять доказал, что не наделен высокими умственными способностями.

Во время матча плей-офф The Bali Major 2023[/link_local]] между российской командой BetBoom и коллективом Tundra Esports возникла пауза. Pure решил воспользоваться ею и провести время с удовольствием, а именно – открыл трансляцию своего матча, что строго запрещено правилами.

Его команда наконец победила, но впоследствии организаторы засчитали им техническое поражение.

Таким образом, BetBoom опустились в нижнюю сетку плей-офф, а сам игрок получил дисквалификацию. Его заменит игрок с украинским паспортом, которому нравится играть за российские коллективы - Роман Роман Resolut1on Фомынок.