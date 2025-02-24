"Рад снова видеть тебя, чемпион": Роналду показал фото с Усиком
Португалец встретился с украинским боксером.
Нападающий Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду встретился с чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО).
Футболист опубликовал фото с украинским боксером.
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"Рад снова видеть тебя, чемпион", - написал Роналду.
Отметим, что 22 февраля Усик посетил вечер бокса в Эр-Рияде.
Ранее сообщалось, что Фьюри повеселил поклонников "пенсионным" фото.
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