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Фьюри повеселил поклонников "пенсионным" фото

Британский боксер опубликовал снимок, представ в неожиданном образе.
Сегодня, 12:40
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает наслаждаться жизнью без тренировок и боев после заявления о завершении карьеры.

Несмотря на слухи о возможном возвращении и сомнения многих по поводу искренности его намерений, британец, похоже, не спешит менять свое решение, готовясь к жизни на пенсии после бокса.

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Экс-чемпион решил повеселить своих поклонников "пенсионным" образом, специально "состарив" себя на фото и опубликовав снимок с седой бородой.

"Теперь время для отцовства", - написал Фьюри в Instagram.

Ранее бывший чемпион рассказал, почему Фьюри решил уйти из бокса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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