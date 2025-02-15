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"Расстроен и зол": Экс-чемпион рассказал, почему Фьюри решил уйти из бокса

Карл Фроч озвучил причины завершения карьеры британцем.
Сегодня, 14:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион Карл Фроч назвал причины решения Тайсона Фьюри объявить о завершении карьеры.

По его словам, британский боксер понимает, что уже миновал свой пик, и был очень расстроен поражением от Александра Усика, что лишь поспособствовало тому, что он ушел.

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"Фьюри ушел на пенсию потому что, вероятно, чувствует, что миновал свои лучшие годы. Он проиграл два боя Александру Усику, и я знаю, что он в ярости из-за этого.

Я говорил с человеком, который близок к его команде. Тайсон действительно расстроен и зол из-за поражения в реванше. Но он действительно проиграл. Фьюри проиграл честно и справедливо", - приводит слова Фроча GiveMeSport.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен категорически оценил возможность возвращения Тайсона Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Карл Фроч

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