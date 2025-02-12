iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Я не могу убедить Тайсона": Менеджер Фьюри оценил его решение уйти на пенсию

Представитель боксера считает, что тот не собирается возвращаться.
Сегодня, 07:48
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал его решение завершить карьеру.

Представитель британского боксера отметил, что его клиент не планирует возвращаться в ринг и наслаждается своим отдыхом.

Читай также: "Скоро ему надоест": Уайт оценил решение Фьюри уйти из бокса

"Он завершил карьеру. Да, Тайсон по-прежнему на пенсии. Не пытался ли я убедить его вернуться? Нет, я не могу убедить Тайсона.

Четвертый бой с Дереком Чисорой? Нет, бросьте это. Тайсон очень занят, у него напряженный график, и он наслаждается своей пенсией. Фьюри кажется очень счастливым", - сказал Браун в комментарии Boxing King Media.

Отметим, также менеджер Фьюри выбрал соперника для Чисоры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

Статьи по теме

"Будет очень интересно": Промоутер Фьюри заинтриговал будущим объявлением о его планах "Будет очень интересно": Промоутер Фьюри заинтриговал будущим объявлением о его планах
"Скоро ему надоест": Уайт оценил решение Фьюри уйти из бокса "Скоро ему надоест": Уайт оценил решение Фьюри уйти из бокса
Фьюри впервые появился на публике после поражения в реванше с Усиком Фьюри впервые появился на публике после поражения в реванше с Усиком
Промоутер Усика сделал прогноз на возможный бой Фьюри-Джошуа Промоутер Усика сделал прогноз на возможный бой Фьюри-Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя
Два нокдауна и избиение: окровавленный Чисора уничтожил Валлина - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завтра стартует чемпионат мира в Швейцарии
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров

Последние новости

Европа10:59
Тен Гаг может возглавить нидерландский гранд
Бокс10:58
"Готов хоть сейчас": Дюбуа объяснил, почему способен взять реванш у Усика
Европа10:31
Наставник Аль-Хиляля высказался о возможном подписании Салаха
Лига Чемпионов10:25
Холанд превзошел достижение украинской легенды в Лиге чемпионов
Европа09:59
Гвардиола прокомментировал поражение в матче с Реалом
Бокс09:58
"Я отвечу": Беринчик отреагировал на неуважительно отношение со стороны Дэвиса
Лига Чемпионов09:35
Лига чемпионов: Фейенорд примет Милан, Селтик встретится с Баварией, Трубин отправится в Монако
Лига Чемпионов09:29
Реал установил уникальное достижение в Лиге чемпионов
Бокс09:05
Бокс: расписание боев
Бокс08:59
Беринчик и Дэвис провели первую дуэль взглядов, едва не устроив драку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK