"Я не могу убедить Тайсона": Менеджер Фьюри оценил его решение уйти на пенсию

Представитель боксера считает, что тот не собирается возвращаться.

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, прокомментировал его решение завершить карьеру.

Представитель британского боксера отметил, что его клиент не планирует возвращаться в ринг и наслаждается своим отдыхом.

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"Он завершил карьеру. Да, Тайсон по-прежнему на пенсии. Не пытался ли я убедить его вернуться? Нет, я не могу убедить Тайсона.

Четвертый бой с Дереком Чисорой? Нет, бросьте это. Тайсон очень занят, у него напряженный график, и он наслаждается своей пенсией. Фьюри кажется очень счастливым", - сказал Браун в комментарии Boxing King Media.

Отметим, также менеджер Фьюри выбрал соперника для Чисоры.

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