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Менеджер Фьюри выбрал соперника для Чисоры - это не Усик

Браун назвал несколько фамилий для британца.
Сегодня, 14:30
Дерек Чисора / Getty Images
Дерек Чисора / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Спенсер Браун, оценил победу Дерека Чисоры над Отто Валлиным.

По словам функционера, британцу нужно провести поединок с Джарреллом Миллером, а не реванш с украинцем Александром Усиком.

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"Не думаю, что Чисора подерется с Усиком. Я считаю, что соперник для него - это Джаррелл Миллер. Это большой межконтинентальный бой для Америки и Англии, двое больших рубак. Это мое мнение, но, возможно, он подерется с Энтони Джошуа.

Фрэнсис Нганну? Нет, я так не думаю. Но кто его знает, как считают Джордж и Фрэнк Уоррены, а также Турки Аль аш-Шейх", - сказал Браун в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Чисора одержал победу над Валлиным единогласным решением судей со счетом 117-109, 114-112, 116-110.

Ранее  Чисора высказался о бое с Джошуа.

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