"Если публика хочет, мы устроим шоу": Чисора высказался о бое с Джошуа

Британец ответил, считает ли он возможным поединок с соотечественником.

Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора поразмышлял о вероятности боя против бывшего чемпиона в дивизионе Энтони Джошуа.

Британский боксер отдал должное достижениям соотечественника, отметив, что они могут встретиться в ринге, если этот поединок хотят увидеть фанаты.

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"Энтони Джошуа сделал невероятную карьеру и очень много для бокса. Вспомните, что он сделал после того, как проиграл в Нью-Йорке. Он открыл для бокса Саудовскую Аравию, проведя там два боя. Так что саудовцы вошли в бокс из-за Энтони Джошуа. Мы должны уважать то, через что он прошел.

Джошуа - золотой олимпийский медалист, двукратный чемпион мира. Никто не отдает должного этому парню, а он упорно трудился ради всего этого. Он много раз распродавал большие стадионы. Сейчас все плохо говорят обо мне, Джошуа, Тайсона, Диллиане. Хочу услышать, что вы скажите, когда мы уйдем на пенсию.

Могу сказать, что если публика хочет, чтобы я подрался с Эй Джеем, мы устроим шоу", - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.

Ранее Чисора объяснил, почему он может быть интересен Усику и Дюбуа.

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