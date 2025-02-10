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"Скоро ему надоест": Уайт оценил решение Фьюри уйти из бокса

Британский боксер сомневается, что его соотечественник долго будет на пенсии.
Сегодня, 08:48
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Британский представитель супертяжелого веса Диллиан Уайт прокомментировал заявление бывшего чемпиона Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

По мнению боксера, это не окончательное решение "Цыганского короля" и вскоре он вернется, после того как ему надоест отдыхать.

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"Фьюри не завершил карьеру. Он просто отдыхает дома, пока ему это не надоест. Скоро ему надоест, он наберет вес и скажет, что хочет сделать это снова.

Фьюри любит создавать истории и загадки. Он найдет причину. Представьте, что он вернется в третий раз и сделает это снова. Вот такое мышление у Фьюри", - сказал Уайт в комментарии BoxNation.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен категорически оценил возможность возвращения Тайсона Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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