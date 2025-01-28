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Уоррен категорически оценил возможность возвращения Фьюри

Звездный промоутер не верит в возобновление профессиональной карьеры британским боксером.
Сегодня, 15:44
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Основатель компании Queensberry Promotions прокомментировал слухи о возможном возвращении "Цыганского Короля" в ринг. Недавно он в очередной раз повесил перчатки на гвоздь.

"Многие считают, что Тайсон не завершил карьеру? Мне все равно, что все они говорят, это значение не имеет. Тайсон Фьюри завершил карьеру – это конец. По этому решению может быть много мнений, но решение самого Тайсона остается самым важным", – рассказал Уоррен Seconds Out.

В 2024 году бывший чемпион WBC провел два поединка. В обоих случаях он проиграл украинцу Александру Усику по решению судей. До этого Фьюри не знал поражений.

Напомним, ранее Уоррен запланировал организовать три боя в 2025 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

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