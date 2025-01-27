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Уоррен назвал три боя, которые хотел бы организовать в 2025 году - реванш Усика в списке

Промоутер хочет, чтобы британец победил украинца.
Сегодня, 17:00
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик - Даниэль Дюбуа / Getty Images

Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался про поединке, которые он хотел бы организовать в 2025 году.

Функционер включил реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа в список желаемых боев.

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"Реванш Даниэля Дюбуа против Усика. Наоя Иноуэ против Ника Болла. Я хотел бы увидеть бой Энтони Ярда против Джошуа Буатси", - приводит слова промоутера DAZN.

Дюбуа проведет поединок против Джозефа Паркера, бой состоится 22 февраля.

Ранее сообщалось, что бой Шелестюка отменен за несколько дней до поединка.

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