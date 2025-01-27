Уоррен назвал три боя, которые хотел бы организовать в 2025 году - реванш Усика в списке
Промоутер хочет, чтобы британец победил украинца.
Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался про поединке, которые он хотел бы организовать в 2025 году.
Функционер включил реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа в список желаемых боев.
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"Реванш Даниэля Дюбуа против Усика. Наоя Иноуэ против Ника Болла. Я хотел бы увидеть бой Энтони Ярда против Джошуа Буатси", - приводит слова промоутера DAZN.
Дюбуа проведет поединок против Джозефа Паркера, бой состоится 22 февраля.
Ранее сообщалось, что бой Шелестюка отменен за несколько дней до поединка.
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