"Всем плевать на бойца и команду": Климас вспомнил поражение Ломаченко от Хэйни
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, прокомментировал поражение его клиента в бою с Девином Хэйни.
Функционер считает, что представителя Украины ограбили, ведь он должен был стать абсолютным чемпионом дивизиона.
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"Это очень больно. Иногда твои бойцы проигрывают, потому что не сделалали то, что должен был сделать. Другой парень был сильнее, может быть лучше, но в итоге ты понимаешь, что это просто плохое судейское решение.
От этого много страдания. Ладно, всем плевать на бойца и команду, но такие решения отталкивают фанатов", - сказал Климас для Ring Magazine.
Поединок Ломаченко и Хэйни прошел в 2023 году. Американец победил украинца единогласным решением судей: 116−112, 115−113, 115−113.
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