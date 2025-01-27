"Всем плевать на бойца и команду": Климас вспомнил поражение Ломаченко от Хэйни

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко, прокомментировал поражение его клиента в бою с Девином Хэйни.

Функционер считает, что представителя Украины ограбили, ведь он должен был стать абсолютным чемпионом дивизиона.

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"Это очень больно. Иногда твои бойцы проигрывают, потому что не сделалали то, что должен был сделать. Другой парень был сильнее, может быть лучше, но в итоге ты понимаешь, что это просто плохое судейское решение.

От этого много страдания. Ладно, всем плевать на бойца и команду, но такие решения отталкивают фанатов", - сказал Климас для Ring Magazine.

Поединок Ломаченко и Хэйни прошел в 2023 году. Американец победил украинца единогласным решением судей: 116−112, 115−113, 115−113.

Ранее Кличко лаконично отреагировал на идею возвращения в бокс.

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