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Кличко лаконично отреагировал на идею возвращения в бокс

Младший из легендарных братьев-украинцев прокомментировал горячие слухи о возможном выходе в ринг.
Вчера, 21:59
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Владимир Кличко, кажется, не грезит возвращением в большой бокс. Бывший чемпион мира в хевивейте не подтвердил вероятное возобновление карьеры.

"Нет смысла комментировать", – заявил 48-летний экс-боксер в комментарии Новини.LIVE.

Кличко-младший добавил, что ему неинтересна информация о возвращении в ринг. На уточняющий вопрос журналистки, может ли он опровергнуть либо подтвердить слухи, украинец еще раз повторил фразу "Нет смысла комментировать".

Владимир Кличко в последний раз дрался на профи-уровне в 2017 году. Тогда он досрочно проиграл британцу Энтони Джошуа. Недавно в боксерском сообществе начали циркулировать слухи о возможном возобновлении украинцем карьеры.

Кстати, ранее Атлас нашел звездного соперника для Кличко-младшего.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владимир Кличко

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