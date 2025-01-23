Кличко лаконично отреагировал на идею возвращения в бокс
Владимир Кличко, кажется, не грезит возвращением в большой бокс. Бывший чемпион мира в хевивейте не подтвердил вероятное возобновление карьеры.
"Нет смысла комментировать", – заявил 48-летний экс-боксер в комментарии Новини.LIVE.
Кличко-младший добавил, что ему неинтересна информация о возвращении в ринг. На уточняющий вопрос журналистки, может ли он опровергнуть либо подтвердить слухи, украинец еще раз повторил фразу "Нет смысла комментировать".
Владимир Кличко в последний раз дрался на профи-уровне в 2017 году. Тогда он досрочно проиграл британцу Энтони Джошуа. Недавно в боксерском сообществе начали циркулировать слухи о возможном возобновлении украинцем карьеры.
Кстати, ранее Атлас нашел звездного соперника для Кличко-младшего.
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