Тренер выбрал для Кличко соперника - он боксировал с Майком Тайсоном

Авторитетный тренер Тедди Атлас высказался по поводу будущего Джейка Пола.

Эксперт считает, что блогеру было бы интересно провести поединок против Владимира Кличко.

"Возможно, тебе следует драться с Кличко. Владимир говорит о возвращении. Он в такой хорошей форме, насколько это возможно для его возраста Посмотрите на него. Он выглядит, как будто сделан из стали, и все еще в фантастической форме.

Я видел его в Саудовской Аравии. Мы все были там вместе. Мы сидели рядом у ринга на реванше Усик – Фьюри, и он выглядел великолепно. У него нет серьезных повреждений. Нельзя сказать, что он слишком пострадал за свою карьеру. У него было несколько поражений нокаутом, но это не были постоянные избиения.

Он в прекрасной форме, и, если бы это произошло, многие хотели бы увидеть, как Пол получает по заслугам", - приводит слова Атласа Seconds Out.

В ноябре прошлого года Пол победил 58-летнего Майка Тайсона. Кличко последний раз выходил в ринг в апреле 2017 года, досрочно проиграв Джошуа.

Ранее Холифилд предсказал, что случится с Усиком, если он проведет третий бой с Джошуа и Фьюри.

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