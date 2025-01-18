Холифилд предсказал, что случится с Усиком, если он проведет третий бой с Джошуа и Фьюри

Легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался о будущем Александра Усика.

По словам именитого спортсмена, если украинец захочет провести трилогии против Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, то одержит победы.

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"Трилогии с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри? Усик снова победит. Вот и все. Ничего не изменится, если не поменяется подход.

Посмотрите на Усика, он невероятен, он до сих пор в форме – это самая главная вещь. Усик знает, что он победит, ведь всегда выбрасывает больше ударов", – сказал Холифилд для IFL TV.

Ранее Холифилд назвал причину, почему Усик непобедимый.

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