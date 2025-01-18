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Холифилд назвал причину, почему Усик непобедимый

Эвандер отметил уникальный стиль украинца.
Сегодня, 11:42
Эвандер Холифилд / Getty/UEFA
Эвандер Холифилд / Getty/UEFA

Легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался об действующем чемпионе хевивейта по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александре Усике.

По словам американца, украинский боксер имеет уникальный стиль, который позволяет ему побеждать.

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"Знаете, из-за чего Усика никто не может победить? Александр – левша. 

Большинство бойцов не могут драться против левши. Они пропускают и думают: "О Боже, как это я пропустил этот удар?".

Я вот в свое время дрался со многими людьми, спарринговал со многими, я постоянно менял свой стиль", - приводит слова Холифилда IFL TV.

Напомним, Льюис заподозрил Усика в симуляции в бою с Дюбуа.

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