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Бриедис: Усик разрушил планы британцев

Латвиец желает увидеть поединок топовых боксеров, которых победил Александр.
Сегодня, 11:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис поделился мнением о карьере Александра Усика.

Латвиец считает, что украинец разрушил желание британцев увидеть поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

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"Многие фанаты из Британии хотели увидеть поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, но Усик просто разрушил планы Хирна на этот бой, как и всех остальных промоутеров. 

Случилось как случилось. Я думаю, что Фьюри еще прислушается к английскому народу и проведет бой с Джошуа", – сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

Ранее Льюис заподозрил Усика в симуляции в бою с Дюбуа.

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