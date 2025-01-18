"Мы все это делаем": Льюис заподозрил Усика в симуляции в бою с Дюбуа

Легендарный боксер оценил скандальный удар британца ниже пояса в поединке с украинцем.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис высказался по поводу скандального удара Даниэля Дюбуа в поединке с Александром Усиком, который рефери расценил как такой, что пришелся ниже пояса.

По мнению легендарного боксера, тот удар британца не был запрещенным, а украинец воспользовался шансом взять время на восстановление.

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"Нет, это не был удар ниже пояса. Спросите любого боксера. Это был удар на линии пояса.

Думаете, что Усик сыграл на этом? Взял бы я небольшой перерыв? Да, мы все это делаем, мы знаем эту игру", - сказал Льюис во время общения с Карлом Фрочем.

Ранее Усик ответил, готов ли дать реванш Дюбуа.

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