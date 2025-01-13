"Он даже не схватился за яйца": Дюбуа вспомнил удар ниже пояса в бою с Усиком

Чемпион IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) высказался о противостоянии против чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО).

Британец вспомнил свой удар, который был ниже пояса, и заявил, что делал все легально.

Читай также: Баколе оценил свои шансы в бою с Усиком

"Это не был удар ниже пояса. Он даже не хватался за яйца, пока не упал на пол. Когда я буду драться с ним снова, я разобью его, уничтожу его. В следующий раз никаких споров. Я собираюсь вести бизнес должным образом".

Дюбуа заявил, что сможет защитить свой пояс в поединке против Джозефа Паркера, который пройдет 22 февраля.

"Я сосредоточен на Джозефе Паркере. Я должен быть лучше него во всем. Он человек с двумя руками и двумя ногами, как и я. У меня есть энергия, я приношу энергию. Мои соперники никогда раньше не испытывали такой энергии. Только благодаря этому я буду занимать первые места и надолго удерживать титул.

Я буду идти до тех пор, пока не сделаю все, что в моих силах. Побить всех из моего поколения, а затем уйти на пенсию на вершине", - приводит слова Дюбуа Ring Magazine.

В августе 2023 года Александр нокаутировал Даниэля в девятом раунде.

Ранее Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в его бою с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!