Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в его бою с Усиком

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мнением по поводу действующего чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в хэвивейте Александра Усика.

По словам британца, он смог бы победить представителя Украины, если бы такой поединок состоялся.

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"С кем из современных супертяжеловесов я бы подрался? Это хороший вопрос. Я бы сразился со всеми. Я никого не боюсь. У нас с Усиком получился бы отличный бой. Как бы сложился наш поединок? Я всегда вижу себя победителем. Пожалуй, он тоже видит себя победителем, но существуют разные аспекты боя, которые есть у нас обоих.

Он хорошо двигается, я тоже хорошо двигаюсь. У меня хороший джеб, у него тоже хороший джеб. Так что это был бы хороший бой", - сказал Льюис для Eze Talks Sports.

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