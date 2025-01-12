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Усик ответил, готов ли дать реванш Дюбуа

Украинец высказался о потенциальном втором поединке против британца.
Сегодня, 12:59
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images
Александр Усик и Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик выразил готовность провести реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер, отвечая на вопрос о повторном поединке с британцем, заявил, что без проблем выйдет во второй раз в ринг против него.

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"Реванш с Дюбуа? Без проблем. Я готов. Но сейчас я отдыхаю ", - сказал Усик.

В первом поединке с Дюбуа в августе 2023 года Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри после признания лучшим боксером года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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