Усик ответил, готов ли дать реванш Дюбуа

Украинец высказался о потенциальном втором поединке против британца.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик выразил готовность провести реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер, отвечая на вопрос о повторном поединке с британцем, заявил, что без проблем выйдет во второй раз в ринг против него.

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"Реванш с Дюбуа? Без проблем. Я готов. Но сейчас я отдыхаю ", - сказал Усик.

В первом поединке с Дюбуа в августе 2023 года Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось, что Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри после признания лучшим боксером года.

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