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Усик признан лучшим боксером 2024 года по версии The Ring

Первый бой украинского чемпиона с Тайсоном Фьюри стал главным событием.
Сегодня, 09:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик был признан лучшим боксером по итогам 2024 года по версии журнала The Ring.

Соответствующую награду от авторитетного издания украинский боксер получил на церемонии в Лондоне.

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В минувшем году Усик провел два боя. В первом поединке в мае украинец победил раздельным решением судей Тайсона Фьюри, отобрал у него титул WBC и стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

После в декабре украинский чемпион в реванше с британцем успешно защитил три основных пояса в дивизионе, одолев соперника теперь уже единогласно.

Кроме того, первый бой Усик - Фьюри был признан главным событием в мире бокса в 2024 году.

Также лучшим раундом прошлого года стала девятая трехминутка в первом поединке Усика и Фьюри. Тогда украинскому боксеру удалось отправить своего британского оппонента в нокдаун.

Ранее сообщалось, что Усик был признан лучшим боксером 2024 года по версии BoxingScene.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик The Ring

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