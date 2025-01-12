Усик признан лучшим боксером 2024 года по версии The Ring

Первый бой украинского чемпиона с Тайсоном Фьюри стал главным событием.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик был признан лучшим боксером по итогам 2024 года по версии журнала The Ring.

Соответствующую награду от авторитетного издания украинский боксер получил на церемонии в Лондоне.

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В минувшем году Усик провел два боя. В первом поединке в мае украинец победил раздельным решением судей Тайсона Фьюри, отобрал у него титул WBC и стал абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

После в декабре украинский чемпион в реванше с британцем успешно защитил три основных пояса в дивизионе, одолев соперника теперь уже единогласно.

Oleksandr Usyk thanks "greedy belly" Tyson Fury during his acceptance speech after winning The Ring Male Fighter of the Year award #TheRingAwards pic.twitter.com/8uCqB2oG1G — Ring Magazine (@ringmagazine) January 11, 2025

Кроме того, первый бой Усик - Фьюри был признан главным событием в мире бокса в 2024 году.

Также лучшим раундом прошлого года стала девятая трехминутка в первом поединке Усика и Фьюри. Тогда украинскому боксеру удалось отправить своего британского оппонента в нокдаун.

Ранее сообщалось, что Усик был признан лучшим боксером 2024 года по версии BoxingScene.

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