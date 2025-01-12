НХЛ: Бостон обыграл Флориду, Вегас уступил Рейнджерс, победы Эдмонтона, Виннипега и Далласа
В ночь на воскресенье, 12 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ, в рамках которого состоялись 15 матчей.
Результаты матчей НХЛ за 11 января
Флорида – Бостон – 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 6 Гики (Пастрняк, Лорей), 1:1 – 15 Родригес (Лунделль, Балинскис), 1:2 – 36 Пастрняк (Фредерик, Гики), 2:2 – 41 Райнхарт (Форслинг, Барков), 2:3 – 42 Вальстром (Брэзо, Макэвой), 3:3 – 59 Райнхарт (Ткачак, Беннетт), 3:4 – 64 Пастрняк (Линдхольм, Лорей)
Баффало – Сиэтл – 2:6 (2:0, 0:2, 0:4)
Шайбы: 1:0 – 2 Лафферти (Петерка, Кребс), 2:0 – 17 Куинн (Петерка, Далин), 2:1 – 32 Эванс (Стивенсон), 2:2 – 39 Бураковски (Стивенсон, Махура), 2:3 – 43 Бьоркстранн, 2:4 – 43 Какко (Шварц, Махура), 2:5 – 45 Какко (Райт, Макканн), 2:6 – 56 Танев (Олексяк, Макканн)
Питтсбург – Оттава – 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Шайбы: 0:1 – 3 Клевен (Годетт, Жиру), 0:2 – 5 Пинто (Шабо, Жиру), 0:3 – 19 Пинто (Грейг), 0:4 – 21 Батерсон (Сэндерсон, Норрис), 0:5 – 27 Штюцле (Дженсен, Жиру)
Чикаго – Эдмонтон – 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Терявяйнен (Фолиньо, Дикинсон), 2:0 – 15 Фолиньо (Мартинес, Терявяйнен), 2:1 – 21 Подколзин (Драйзайтль, Арвидссон), 3:1 – 30 Донато (Холл, Аллан), 3:2 – 35 Хенрик (Подколзин, Эмберсон), 3:3 – 37 Перри (Капанен), 3:4 – 47 Хайман (Бушар, Драйзайтль)
Сент-Луис – Коламбус – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 15 Фантилли (Воронков, Марченко), 0:2 – 36 Силлинджер (Дель Бель Беллез, ван Римсдайк), 1:2 – 59 Парайко (Фолк, Болдук)
Виннипег – Колорадо – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 1 Элерс (Сэмберг), 2:0 – 35 Шайфли (Моррисси, Коннор), 3:0 – 59 Элерс (Иафалло, Лаури)
Монреаль – Даллас – 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 1:0 – 35 Лайне (Хатсон, Сузуки), 1:1 – 37 Бенн (Бурк)
Нью-Джерси – Тампа-Бэй – 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)
Шайбы: 1:0 – 8 Палат (Братт, Хэмилтон), 1:1 – 9 Хедман (Пол), 2:1 – 35 Джек Хьюз, 2:2 – 48 Кучеров (Макдона, Хэйгл), 3:2 – 63 Ноусен (Братт, Джек Хьюз)
Филадельфия – Анахайм – 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Шайбы: 1:0 – 6 Фрост (Типпет, Конекны), 2:0 – 18 Драйсдейл (Фрост, Конекны), 3:0 – 36 Типпет (Конекны), 4:0 – 41 Пелинг (Сэнхайм, Хэтэуэй), 5:0 – 47 Мичков (Драйсдейл, Конекны), 6:0 – 48 Хэтэуэй (Лоутон, Пелинг)
Торонто – Ванкувер – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 1 Босер (Петтерссон, Майерс), 0:2 – 38 К. Хьюз, 0:3 – 41 Шервуд (Майерс, К. Хьюз)
Нэшвилл – Вашингтон – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Шайбы: 0:1 – 29 Уилсон (Овечкин, Строум), 1:1 – 36 Форсберг (Йоси, Маршессо), 1:2 – 48 Фрэнк (Фегервары, Рой), 1:3 – 54 Манджипани (Карлсон, Дьюхэйм), 1:4 – 59 Овечкин
Юта – Айлендерс – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Шайбы: 1:0 – 21 Шмалц (Кули, Кесселринг), 1:1 – 43 Нелсон (Барзэл, Ли), 1:2 – 58 Барзэл (Нелсон, Ли)
Сан-Хосе – Миннесота – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Росси (Болди, Зукарелло-Асен), 0:2 – 24 Болди (Зукарелло-Асен), 1:2 – 37 Эклунд (Уолмэн, Селебрини), 1:3 – 58 Зукарелло-Асен (Чисхольм)
Вегас – Рейнджерс – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 26 Стоун (Гертл, Айкел), 1:1 – 29 Трочек (Панарин, Зибанежад), 1:2 – 45 Эдстрем (Ремпе, Бродзински)
Калгари – Лос-Анджелес – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 6 Моверар, 1:1 – 28 Коронато (Колман), 2:1 – 44 Юбердо (Кадри, Коронато)
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