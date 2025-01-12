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"На год точно": Потеря озвучил важное решение после тяжелого поражения

Украинский боец отреагировал на свою неудачу в последнем поединке.
Сегодня, 10:59
Игорь Потеря / Getty Images
Игорь Потеря / Getty Images

Украинский боец ​​среднего веса Игорь Потеря прокомментировал свое поражение от бразильца Марко Тулио в поединке на UFC Fight Night 249.

Спортсмен сообщил, что принял решение сделать перерыв в выступлениях.

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"Здесь даже трудно что-то объяснять, вы сами все видели. Что произошло, то произошло, конечно это больно, это неприятно, но я мужчина и если так сложилось, значит меня ждет что-то другое. В любом случае, благодарю Бога за все.

От себя хочу сказать, что я загнался со всем этим, и забыл, что такое просто жизнь. Честно, я пашу в зале 24/7 и сейчас понимаю, что я просто разрядил себя.

Пока я возьму паузу, не знаю, на какой срок, но на год точно. За последний год я провел четыре ужасных весогонки, в сумме я скинул за четыре весогонки 70 кг и мое тело говорит Игорь, остановись, пожалуйста.

В этот раз я думал я умираю и даже не смог согнать до конца вес. Нет фокуса и того желания охотника, потому что просто истощил себя как физически, так и психологически.

Благодарю вас всех за поддержку, это ценно, друзья. Как говорится, чем дальше, тем интереснее, главное не сдаваться и понимать, что все происходит по каким-то причинам, и я знаю, что это за причины.

Благодарю всех настоящих друзей, кто рядом и несмотря ни на что, поддерживает и всем сердцем со мной. Спасибо моей семье и моей прекрасной жене, которая всегда в меня верит.

Жизнь не заканчивается, просто у каждого из нас свой путь и свои испытания, и как бы ни складывались жизненные обстоятельства, надо благодарить Бога за все возможности, которые Он нам дает.

Теперь понимаю всем сердцем такую ​​фразу как: Кто сильно старается, проиграет! Подумайте об этом. Вам желаю крепкого здоровья и счастья. Немного позже выйду на связь", - написал Потеря в Instagram.

Напомним, что в предыдущем бою в октябре 2024 года Потеря также проиграл бразильцу Сезару Алмейде единогласным решением судей. 

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