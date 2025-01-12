Потеря потерпел быстрое сокрушительное поражение на UFC Fight Night 249
Украинский средневес Игорь Потеря (20-8) потерпел поражение в рамках UFC Fight Night 249 в поединке с дебютантом организации бразильцем Марко Тулио (12-1).
Бой состоялся на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
В середине первого раунда бразильский боец нанес мощный правый прямой, после чего бросился добивать украинца в партере.
Рефери был вынужден остановить поединок, а украинский боец проиграл техническим нокаутом.
Marco Tuilo ilk rountta Ihor Potteria’yı nakavt ediyor!🔥— MMA 101 Türkiye (@MMA101Turkiye) January 11, 2025
İlk UFC maçı. Nakavtla başlangıç. #UFCVegas101 pic.twitter.com/bSmyr5wopK
DEBUT DUBS 👏🇧🇷@MarcoTulio_MMA gets the first round TKO at #UFCVegas101 pic.twitter.com/GPojscTrsX— UFC (@ufc) January 11, 2025
Накануне боя Потеря также провалил взвешивание, показав 85,27 кг и не уложившись в лимит среднего веса (84 кг), из-за чего отдаст часть гонорара своему сопернику.
Напомним, что в своем предыдущем бою Потеря в октябре 2024 года на UFC 307 проиграл единогласным решением судей бразильцу Сезару Алмейде.
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