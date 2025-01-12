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Потеря потерпел быстрое сокрушительное поражение на UFC Fight Night 249

Рефери в первом раунде остановил избиение украинца бразильским дебютантом.
Сегодня, 09:59
Потеря уступил Тулио / Getty Images
Потеря уступил Тулио / Getty Images

Украинский средневес Игорь Потеря (20-8) потерпел поражение в рамках UFC Fight Night 249 в поединке с дебютантом организации бразильцем Марко Тулио (12-1).

Бой состоялся на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Источник: Getty Images

В середине первого раунда бразильский боец нанес мощный правый прямой, после чего бросился добивать украинца в партере.

Источник: Getty Images

Рефери был вынужден остановить поединок, а украинский боец проиграл техническим нокаутом.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Накануне боя Потеря также провалил взвешивание, показав 85,27 кг и не уложившись в лимит среднего веса (84 кг), из-за чего отдаст часть гонорара своему сопернику.

Напомним, что в своем предыдущем бою Потеря в октябре 2024 года на UFC 307 проиграл единогласным решением судей бразильцу Сезару Алмейде. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC игорь потеря

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