Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
В Саудовской Аравии состоялся мини-турнир Суперкубка Италии с участием четырех команд, который завершился финалом между Миланом и Интером.
Победу в сверхнапряженном поединке одержал Милан, который смог отыграть два гола и вырвать трофей уже в добавленное арбитром время.
Видео обзор матча Милан - Интер
Интер — Милан 2:3
Голы: Л. Мартинес, 45+1, Тареми, 47 - Эрнандес, 52, Пулишич, 80, Абрагам, 90+3
Интер: Зоммер — Биссек, где Врей (Дармиан, 85), Бастони — Думфрис, Барелла (Фраттези, 85), Чалханоглу (Асллани, 35), Мхитарян (Зелинские, 66), Димарко (Аугусто, 66) — Тареми, Мартинес
Милан: Меньян - Эмерсон, Тиав, Томори, Эрнандес - Муса (Лофтус-Чик, 77), Фофана, Рейндерс (Абрагам, 77) - Пулишич, Мората, Хименес (Леау, 50).
Предупреждения: Мхитарян, Думфрис, Барелла, Бастони - Томори
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