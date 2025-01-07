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Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

ISPORT представляет лучшие моменты финального поединка за Суперкубок Италии.
Сегодня, 07:23
Getty Images
Getty Images

В Саудовской Аравии состоялся мини-турнир Суперкубка Италии с участием четырех команд, который завершился финалом между Миланом и Интером.

Победу в сверхнапряженном поединке одержал Милан, который смог отыграть два гола и вырвать трофей уже в добавленное арбитром время.

Видео обзор матча Милан - Интер

Интер — Милан 2:3
Голы: Л. Мартинес, 45+1, Тареми, 47 - Эрнандес, 52, Пулишич, 80, Абрагам, 90+3

Интер: Зоммер — Биссек, где Врей (Дармиан, 85), Бастони — Думфрис, Барелла (Фраттези, 85), Чалханоглу (Асллани, 35), Мхитарян (Зелинские, 66), Димарко (Аугусто, 66) — Тареми, Мартинес

Милан: Меньян - Эмерсон, Тиав, Томори, Эрнандес - Муса (Лофтус-Чик, 77), Фофана, Рейндерс (Абрагам, 77) - Пулишич, Мората, Хименес (Леау, 50).

Предупреждения: Мхитарян, Думфрис, Барелла, Бастони - Томори

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Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии
Безумный камбек Милана против Интера: видео обзор матча Суперкубка Италии

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