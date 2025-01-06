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Милан - обладатель Суперкубка Италии

"Россонери" смогли камбекнуть в безумном матче против Интера.
Вчера, 23:10
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В понедельник, 6 января, Интер и Милан разыграли между собой Суперкубок Италии.

В течение всего первого тайма команды демонстрировали равную игру, однако моменты не удавалось создать ни одной из них. Посреди тайма Интера также потерял Хакана Чалханоглу, который после столкновения не смог продолжить матч.

Уже под самый занавес первой половины Тареми нашел пасом абсолютно свободного Мартинеса, который и открыл счет. А со стартом второго тайма иранец самостоятельно прорвался через оборону "россонери" и удвоил преимущество своей команды.

После этого Милан серьезно прибавил и почти сразу сумел отыграть один мяч. Эрнандес продемонстрировал личные навыки и забил гол ровно в нижний угол ворот. После этого началась осада ворот Зоммера, но швейарский кипер уверенно отводил все угрозы.

Вплоть до 80-й минуты, когда Пулишич, выйдя один на один с кипером, изящно переиграл последнего. И уже в компенсированное время вышедший на замену Абрахам забил решающий гол, вырвав трофей для Милана.

Статистика матча Интер - Милан финала Суперкубка Италии

Интер - Милан 2:3
Голы: Мартинес, 45+1, Тареми, 47 - Эрнандес, 52, Пулишич, 80, Абрахам, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.86 - 3.01
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 18 - 15
Удары в створ: 8 - 8
Угловые: 6 - 4
Фолы: 12 - 13

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Интер Милан

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