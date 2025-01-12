НБА: Юта с Михайлюком потерпела поражение от Финикса, Мемфис одолел Миннесоту
В ночь на воскресенье, 12 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны четыре матча.
Результаты матчей НБА за 11 января
Финикс – Юта 114:106 (31:27, 34:27, 22:25, 27:27)
Финикс: Букер (34), Дюрант (25 + 7 передач + 5 потерь), Данн (10), Пламли (6 + 10 подборов), Джонс (0 + 6 передач) – старт; Аллен (14), Бил (12), Игодаро (9), Окоги (2), Моррис (2).
Юта: Маркканен (24), Секстон (20), Кесслер (16 + 13 подборов), Коллиер (5 + 8 передач), Поттер (5) – старт; Уильямс (13), Михайлюк (13 + 7 передач), Юбэнкс (4 + 11 подборов), Филиповски (4), Миллс (2), Харклесс (0).
Украинец Святослав Михайлюк провел на площадке 18 минут 32 секунды. За это время он набрал 13 очков, отдал семь передач и совершил четыре подбора и один перехват при четырех потерях.
Детройт – Торонто 123:114 (32:32, 33:34, 34:27, 24:21)
Детройт: Хардуэй (27), Каннингем (22 + 10 подборов + 17 передач + 8 потерь), Харрис (17 + 7 подборов), Дюрен (10 + 9 подборов), Томпсон (6) – старт; Бизли (18), Фонтеккьо (9), Стюарт (6), Сассер (5), Холланд (3).
Торонто: Куикли (25), Барнс (16 + 12 подборов), Дик (13), Барретт (10 + 5 потерь), Пелтль (8 + 12 подборов) – старт; Б. Браун (14), Буше (14), Шэд (10), Олиник (4), Уолтер (0).
Миннесота – Мемфис 125:127 (33:35, 32:29, 38:35, 22:28)
Миннесота: Дивинченцо (27 + 10 подборов + 7 передач), Макдэниэлс (21), Рэндл (18 + 8 подборов + 8 передач), Эдвардс (15 + 6 передач + 6 потерь), Гобер (12) – старт; Рид (19), Александер-Уокер (8 + 6 передач), Конли (3), Майнотт (2).
Мемфис: Джарен Джексон (33 + 8 подборов), Бэйн (21), Уэллс (13), Морэнт (12 + 5 потерь), Иди (8 + 9 подборов) – старт; Кеннард (11), Альдама (11), Кларк (10), Пиппен (5), Ларэвиа (3), Хафф (0).
Портленд – Майами 98:119 (23:29, 25:37, 35:28, 15:25)
Портленд: Саймонс (28), Шарп (22 + 6 потерь), Авдия (15 + 12 подборов), Клинган (8 + 10 подборов), Камара (6 + 10 подборов) – старт; Мюррэй (10), Уокер (3), Рит (3), Хендерсон (3), Макгауэнс (0), Минайя (0), Бэнтон (0), Рупер (0).
Майами: Хирро (32), Хайсмит (14 + 5 перехватов), Адебайо (13 + 11 подборов + 6 передач), Розир (11), Хакес (11) – старт; Йович (21 + 8 подборов), Д. Робинсон (8), Уэйр (7), Ларссон (2), Беркс (0), Кристофер (0), Джонсон (0).
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