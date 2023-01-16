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Australian Open-2023: результаты украинцев

ISPORT рассказывает о выступлениях украинских теннисисток на турнире Большого Шлема в Мельбурне.
Сегодня, 09:54
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

В понедельник, 16 января, стартовал первый турнир серии Большого Шлема - Australian Open-2023.

В основную сетку турнира пробились сразу пять украинских теннисисток: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Катерина Байндль, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.

К сожалению, уже в первом раунде соревнование покинули Ястремская и Цуренко. Даяна в двух сетах уступила Елене Остапенко из Латвии, а Леся - Каролине Муховой из Чехии.

Australian Open, Мельбурн (Австралия)
WTA, первый раунд, 16 января

Марта Костюк (Украина) - Аманда Анисимова (США) - 2:0 (6:3, 6:4)

Леся Цуренко (Украина) - Каролина Мухова (Чехия) - 0:2 (2:6, 1:6)

Коко Вандевеге (США) - Ангелина Калинина (Украина) - 0:2 (3:6, 1:6)

Даяна Ястремская (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) - 0:2 (4:6, 2:6)

Камилла Рахимова (нейтральный статус) - Катерина Байндль (Украина) - 1:2 (5:7, 7:6(8), 1:6)

В следующем раунде Калинина встретится с Петрой Квитовой, Костюк сыграет с Оливией Гадецки, а Байндль сойдется с победительницей пары Пигосси - Макнелли. Все матчи запланированы на среду, 18 января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина australian open Леся Цуренко Даяна Ястремская Марта Костюк Ангелина Калинина Катерина Байндль

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