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"Хочу вдохновлять": Усик рассказал о своих целях

Украинский чемпион оставил послание боксерскому сообществу.
Сегодня, 11:34
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своих приоритетах.

После признания лучшим боксером года украинец заявил, что его целью является вдохновлять на помощь тем, кто в этом нуждается.

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"Большое спасибо. Спасибо моей семье, моей команде, его Превосходительству и Тайсону Фьюри.

Вы часто спрашиваете меня о моих целях в боксе. Я хочу вдохновлять людей на большие мечты и упорную работу. Я хочу вдохновлять людей помогать друг другу. Перед каждым боем мы организовываем благотворительные акции. Мы помогаем Украине, потому что мы украинцы.

Это мое послание боксерскому сообществу: помогайте. Помогайте всем, кто в этом нуждается. Помогайте Украине. Прямо сейчас давайте поможем людям в Калифорнии, потерявшим свои дома в огне.

Поделитесь тем, что Господь дает вам, и он даст вам больше. Еще раз спасибо. Береги вас Бог", - написал Усик в Instagram.

Напомним, что Усик обратился к Фьюри после признания лучшим боксером года.

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