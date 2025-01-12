"Мой друг, жадное пузо, ты замечательный": Усик обратился к Фьюри после признания лучшим боксером года

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал свое признание лучшим боксером 2024 года по версии журнала The Ring.

Украинский боксер высказал слова благодарности и обратился к своему сопернику Тайсону Фьюри, против которого провел два поединка.

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"Прежде всего, спасибо Богу, моей семье, моей команде, его Превосходительству Турки Аль аш-Шейху.

Для меня этот год был отличным. Для меня, для моей команды, для моей страны. Это очень важно. Если вы можете, помогайте людям, если вы можете, дарите им свою улыбку. Улыбайтесь. Будьте счастливы, большое спасибо.

Я хочу сказать своему сопернику, моему лучшему другу Тайсону Фьюри: "Мой друг, жадное пузо, спасибо тебе большое. Ты замечательный, мой соперник", - сказал Усик после награждения.

Ранее сообщалось, что Усик также стал боксером года по версии авторитетного издания.

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