Усик стал боксером года по версии авторитетного издания

Авторитетное издание ESPN подвело боксерские итоги прошлого года

Лучшим боксером по версии портала стал украинец Александр Усик. Лучшим боем стал первый бой между Усиком и Фьюри.

Стоит также сказать, что тренером года стал Роберт Гарсия, а перспективным бойцом года признали Мозеса Итауму, который в андеркарде реванша Усика и Фьюри нокаутировал соперника в первом раунде.

Напомним, ранее Итаума вызвал на бой Дюбуа

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