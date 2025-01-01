Усик признан лучшим боксером 2024 года по версии BoxingScene

Издание BoxingScene назвало лучшего боксера по итогам 2024 года.

Победителем в номинации стал чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО).

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Как отмечает BoxingScene, команда издания единогласно отдала предпочтение украинцу в этой категории.

С Усиком также конкурировали Артур Бетербиев, Джесси Родригес, Даниэль Дюбуа, Наоя Иноуэ, Хильберто Рамирес, Оскар Колласо, Дзунто Накатани, Ник Болл и Бахрам Муртазалиев.

Напомним, что в 2024 году украинец дважды одолел Тайсона Фьюри: раздельным решением судей в мае в бою за звание абсолютного чемпиона дивизиона и единогласным - в декабре в реванше.

Ранее промоутер Эдди Хирн назвал лучшего боксера 2024 года.

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