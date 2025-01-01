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Хирн назвал лучшего боксера 2024 года

Промоутер Джошуа выбрал украинского чемпиона.
Сегодня, 15:27
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа, назвал лучшего боксера 2024 года. 

Функционер выделил украинца Александра Усика.

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"Усик – лучший боксер года. Я знаю, что он провел только два поединка, но он дважды победил Тайсона Фьюри", - сказал Хирн для IFL TV.

В реванше Усик победил Фьюри единогласным решением судей - 116:112, 116:112, 116:112.

Ранее Хирн подобрал соперника для Усика.

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