"Уже говорить об Усике опасно": Промоутер усомнился в победе Дюбуа над Паркером

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о бое между обладателем титула IBF в супертяжелом весе Даниэлем Дюбуа и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером.

По словам функционера, для британца может быть опасно преждевременно думать о реванше с Александром Усиком, ведь еще не факт, что он справится с новозеландцем в ближайшем поединке.

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"Честно говоря, я не на сто процентов убежден, что Дюбуа победит Паркера. Когда ты начинаешь недооценить бойца вроде Джозефа Паркера, как это явно делает команда Даниэля, уже начиная говорить о реванше с Усиком, это становится опасно.

Так что Паркер против Усика… Послушайте, все это хорошие бои. Но мотивируют ли они Александра? Он ведь добился всего", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Отметим, также Хирн сделал прогноз на возможный реванш Усик - Дюбуа.

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