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"Пусть сначала Паркера победит": Менеджер Усика поделился мнением о реванше с Дюбуа

Представитель украинского чемпиона оценил вероятность второго боя с британцем.
Сегодня, 09:59
Усик и Дюбуа могут провести реванш / Getty Images
Усик и Дюбуа могут провести реванш / Getty Images

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о потенциальном реванше против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа.

По мнению представителя украинского боксера, пока рано говорить о втором бое, поскольку британцу еще нужно одержать победу над Джозефом Паркером в поединке 22 февраля.

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"Дюбуа пусть сначала Джозефа Паркера победит, прежде чем он даже начнет думать о поединке с Усиком", - приводит слова Климаса BoxingScene.

Ранее тренер оценил шансы на реванш Усик - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эгис Климас Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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