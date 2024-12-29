"Пусть сначала Паркера победит": Менеджер Усика поделился мнением о реванше с Дюбуа

Усик и Дюбуа могут провести реванш / Getty Images

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о потенциальном реванше против чемпиона по версии IBF Даниэля Дюбуа.

По мнению представителя украинского боксера, пока рано говорить о втором бое, поскольку британцу еще нужно одержать победу над Джозефом Паркером в поединке 22 февраля.

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"Дюбуа пусть сначала Джозефа Паркера победит, прежде чем он даже начнет думать о поединке с Усиком", - приводит слова Климаса BoxingScene.

Ранее тренер оценил шансы на реванш Усик - Дюбуа.

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