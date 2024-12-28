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Менеджер Усика озвучил сроки его возвращения в ринг

Украинского чемпиона ожидает длительный период восстановления после реванша с Фьюри.
Сегодня, 15:35
Менеджер сообщил, когда Усик вернется в ринг / Getty Images
Менеджер сообщил, когда Усик вернется в ринг / Getty Images

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о планах своего клиента после реванша против бывшего чемпиона Тайсона Фьюри.

Как сообщает BoxingScene со ссылкой на представителя боксера, украинцу потребуется время на восстановление после повторного боя с британцем. Тренировки, скорее всего, он возобновит не раньше конца апреля, а ближайший поединок может провести в конце лета следующего года.

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"Это будет очень долгая подготовка. После очередных 12-ти раундов с Фьюри ему нужно хорошее, длительное восстановление.

Я думаю, что Усик проведет следующий бой в конце июля или в августе", - заявил Климас.

Ранее сообщалось, что Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Эгис Климас

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