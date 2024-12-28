"Ожидал более близкого боя": Катмен Усика озвучил свой счет реванша с Фьюри

Раcс Анбер, катмен обладателя титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика, поделился впечатлениями от его победы в реванше против экс-чемпиона Тайсона Фьюри.

Представитель команды украинца назвал свой счет поединка, заявив, что его подопечный выиграл бой с ощутимым преимуществом.

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"Я стараюсь не быть эмоциональным. Я не болельщик, я работаю. Я должен дать все лучшее Усику. Я здесь, чтобы работать. Конечно, после боя я счастлив, зная, что он победил. А когда я работаю, я не думаю о публике.

Важно быть сфокусированным. У Усика была небольшая проблема с глазом. Мы работали над ней, убеждались, что он здоров - это самое важное для меня. И вот он выиграл.

Всю неделю меня спрашивали, что я думал о бое. Я говорил, что никогда не будет легко победить боксера ростом более двух метров и весом 120 кг. Никогда не будет легко. Я удивился, как легко это было.

Я ожидал более тяжелого и более близкого боя. Это была доминация. 9-3 в пользу Усика. Очень просто. Он по Усику даже не попадал. А потом Усик сам попадал. 9-3 - никаких сомнений. Олимпийский чемпион, абсолют в крузервейте, абсолют в супертяжелом весе с 23 боями. Он великая легенда", - приводит слова Анбера LuckyPunch.

Ранее сообщалось, что Усик сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN.

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