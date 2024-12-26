"Возможно, это украинская особенность": Именитый тренер выразил восхищение Усиком

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, поделился своим мнением об обладателе титулов WBC, WBA и WBO в дивизионе Александре Усике.

По словам известного специалиста, в украинском чемпионе его удивляет то, что тот, покорив всевозможные высоты, не думает останавливаться.

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"Усик - единственный боксер, которого я знаю, который достиг невероятных вершин и ничего не говорит о завершении карьеры. Возможно, это украинская особенность.

Чем больше успехов добиваются американские спортсмены, тем чаще они говорят, что могут уйти. Но когда спрашивают Усика, то он говорит, что имеет силы и желание продолжать.

Даниель Дюбуа вышел к нему в ринг. Усик мог бы сказать, что я тебя уже побеждал и делал это досрочно. Но он попросил Турки организовать им их поединок. Из-за того, как Александр держит дистанцию и насколько жестко бьет, его будет очень тяжело остановить", - сказал Скотт в комментарии YSM Sports Media.

Ранее Усик рассказал, кого из своих британских соперников не считает другом.

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