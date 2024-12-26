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"Возможно, пора завершать карьеру": тренер высказался о реванше Усик - Фьюри

Андре Розье дал оценку исторического реванша.
Сегодня, 10:50
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Авторитетный тренер Андре Розье прокомментировал победу чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) в реванше с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO).

По словам боксера, британец не показал все свои способности, так что, вероятно, может завершить карьеру.

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"Усик выиграл бой. Этот поединок был несколько менее увлекательным, чем первый. Я не знаю, что происходит с Фьюри. Он был большим, он был большим парнем. Я имею в виду, что он мог бы опираться на Усика весь бой и таким образом выиграть. Я не знаю, о чем он думал, и, возможно, пора завершить.

Проигрыш Фьюри или победа Усика? Немного и то, и другое. Усик делал то, что должен делать, а Фьюри не делал того, что должен делать. Так что я действительно могу оценить это как и то, и другое", - приводит слова тренера YSM Sports Media.

Ранее тренер назвал боксера, который победит Усика.

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