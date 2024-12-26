iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Твоя душа разбита": Нельсон оценил реванш Усик - Фьюри

Эксперт отметил шансы на бой британца с Джошуа.
Сегодня, 07:25
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион крузервейта Джонни Нельсон поделился мнением о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, британец уже может завершить карьеру, ведь достиг максимума.

Читай также: "Верит, что нокаутирует": тренер назвал боксера, который победит Усика

"Тайсон, заверши карьеру твоя душа и сердце разбито. Многие захотят организовать бой Джошуа – Фьюри, но эти два парня миллионеры, надо ли им этот бой?", - приводит слова эксперта  Froch On Fighting.

Напомним, Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Это будет позором": спарринг-партнер Фьюри предсказал судьбу Тайсона "Это будет позором": спарринг-партнер Фьюри предсказал судьбу Тайсона
Гутцайт сообщил, когда вернут россиян на Олимпийские игры Гутцайт сообщил, когда вернут россиян на Олимпийские игры
Команда Зинченко попробует взять реванш у MOUZ в финале EPL Season 22 Команда Зинченко попробует взять реванш у MOUZ в финале EPL Season 22
"Возможно, пора завершать карьеру": тренер высказался о реванше Усик - Фьюри "Возможно, пора завершать карьеру": тренер высказался о реванше Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Бокс11:50
"Это будет позором": спарринг-партнер Фьюри предсказал судьбу Тайсона
Олимпийские игры11:22
Гутцайт сообщил, когда вернут россиян на Олимпийские игры
Киберспорт11:00
Команда Зинченко попробует взять реванш у MOUZ в финале EPL Season 22
Бокс10:50
"Возможно, пора завершать карьеру": тренер высказался о реванше Усик - Фьюри
Украина10:20
УХЛ: Сокол по буллитам обыграл Шторм Одессу
Бокс10:00
"Последние несколько раундов стали решающими": Аллен оценил победу Усика над Фьюри
Европа09:35
Лунин вместе с семьей отправились на отдых в горы
Европа09:05
Футбол сегодня: Манчестер Сити - Эвертон, Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед, матчи Челси и Ливерпуля
Бокс08:40
Усик рассказал, кого из своих британских соперников не считает другом
НБА08:15
НБА: Нью-Йорк дожал Сан-Антонио в первом Рождественском матче, победы Лейкерс и Финикс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK