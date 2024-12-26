"Твоя душа разбита": Нельсон оценил реванш Усик - Фьюри

Эксперт отметил шансы на бой британца с Джошуа.

Бывший чемпион крузервейта Джонни Нельсон поделился мнением о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам эксперта, британец уже может завершить карьеру, ведь достиг максимума.

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"Тайсон, заверши карьеру твоя душа и сердце разбито. Многие захотят организовать бой Джошуа – Фьюри, но эти два парня миллионеры, надо ли им этот бой?", - приводит слова эксперта Froch On Fighting.

Напомним, Фьюри выпал из пятерки лучших супертяжеловесов мира после реванша с Усиком.

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