"Он сдался в конце": тренер оценил шансы на реванш Усик - Дюбуа
Билли Нельсон, тренер конголезского боксера супертяжелого веса Мартина Баколе (21-1, 16 КО), поделился мнением о возможном реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.
Эксперт считает, что второй поединок будет скучный, ведь украинец уничтожит британца.
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"Даниэль также говорил, что хочет реванша с Усиком, но думаю, никто этого не хочет видеть, потому что это было доминирование.
Усик выиграл каждый раунд против Дюбуа даже с учетом того удара ниже пояса, который действительно был ударом ниже пояса. Рефери сразу это зафиксировал, так что нет смысла возвращаться к этому. Он был избит, дважды оказывался на канвасе и, в сущности, сдался в конце боя", - приводит слова тренера Sky Sports.
В августе 2023 Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.
Ранее промоутер Джошуа назвал следующего соперника Усика.
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