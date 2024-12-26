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"Он сдался в конце": тренер оценил шансы на реванш Усик - Дюбуа

Нельсон уверен, что украинец уничтожит британца, если состоится второй бой.
Сегодня, 14:40
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Билли Нельсон, тренер конголезского боксера супертяжелого веса Мартина Баколе (21-1, 16 КО), поделился мнением о возможном реванше между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

Эксперт считает, что второй поединок будет скучный, ведь украинец уничтожит британца.

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"Даниэль также говорил, что хочет реванша с Усиком, но думаю, никто этого не хочет видеть, потому что это было доминирование.

Усик выиграл каждый раунд против Дюбуа даже с учетом того удара ниже пояса, который действительно был ударом ниже пояса. Рефери сразу это зафиксировал, так что нет смысла возвращаться к этому. Он был избит, дважды оказывался на канвасе и, в сущности, сдался в конце боя", - приводит слова тренера Sky Sports.

В августе 2023 Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Ранее промоутер Джошуа назвал следующего соперника Усика.

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