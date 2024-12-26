Промоутер назвал причину, почему судьи реванша Усик – Фьюри оценили бой неправильно
Промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Тайсона Фьюри, оценил поражение британца от Александра Усика.
Функционер недоволен тем, как судьи посчитали итог реванша.
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"Все зависит от того, как вы оцениваете бои. Многие оценивают бои по силовым ударам, но, как по мне, надо оценивать удары правильной стороной перчатки.
Я не сидел и не считал удары в реванше Усика и Фьюри, многие мне сказали, что Тайсон победил", - приводит слова промоутера BoxNation.
В реванше Усик одержал победу над Фьюри единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.
Напомним, Тайсон отметился достойным жестом в адрес украинцев после поражения от Усика.
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