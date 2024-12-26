Промоутер назвал причину, почему судьи реванша Усик – Фьюри оценили бой неправильно

Уоррен считает, как нужно оценивать удары боксеров.

Промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Тайсона Фьюри, оценил поражение британца от Александра Усика.

Функционер недоволен тем, как судьи посчитали итог реванша.

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"Все зависит от того, как вы оцениваете бои. Многие оценивают бои по силовым ударам, но, как по мне, надо оценивать удары правильной стороной перчатки.

Я не сидел и не считал удары в реванше Усика и Фьюри, многие мне сказали, что Тайсон победил", - приводит слова промоутера BoxNation.

В реванше Усик одержал победу над Фьюри единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.

Напомним, Тайсон отметился достойным жестом в адрес украинцев после поражения от Усика.

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