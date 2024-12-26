"Не Усик, но легенда": Коноплянка подколол икону бокса
Украинский футболист встретился с Ленноксом Льюисом.
Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка сделал новый пост в социальной сети.
Украинский полузащитник опубликовал фото с легендарным боксером Ленноксом Льюисом.
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"Он, конечно, не Усик, но он точно легенда", – написал Евгений.
В ночь с 21 на 22 декабря Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей.
Ранее Мудрик сфотографировался с женой Усика накануне реванша Александра с Фьюри.
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