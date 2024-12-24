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Фьюри отметился достойным жестом в адрес украинцев после поражения от Усика

Несмотря на неудачу, британский боксер не отказал болельщикам в просьбе.
Сегодня, 14:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после повторной неудачи в реванше с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком отметился красивым поступком.

В Сети опубликовали видео, как в подтрибунном помещении Kingdom Arena, где проходил бой, болельщики остановили боксера и попросили его расписаться на украинском флаге. Несмотря на два поражения от украинца, британец спокойно без своих привычных выходок выполнил просьбу, сделал фото с поклонниками и поздравил с наступающим Рождеством.

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"Желаю вам счастливого Рождества", - сказал Фьюри и покинул арену.

В реванше Усик одержал победу над Фьюри единогласный решением судей со счетом 116-112, 116-112, 116-112.

Отметим, что после реванша Фьюри назвал победу Усика "рождественским подарком" и заявил, что его ограбили.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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