"Не представляю, что он победит": Промоутер сделал прогноз на возможный реванш Усик - Дюбуа

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о возможном реванше чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По его мнению, победителем из поединка должен снова выйти украинский боксер.

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"Будут ли у Дюбуа более высокие шансы на победу над Усиком, чем у Фьюри и Джошуа? Возможно.

Я просто думаю, что Александр слишком хорош. Послушайте, Дюбуа умеет бить, безусловно, сейчас он полностью уверен в себе, но я не представляю, что он победит Усика", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее менеджер Усика поделился мнением о реванше с Дюбуа.

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