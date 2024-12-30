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"Бой получился очень близким": Хирн назвал свой счет в реванше Усик - Фьюри

Известный промоутер вынес неожиданный вердикт по поводу второй поединка украинца и британца.
Сегодня, 20:48
Усик победил Фьюри / Getty Images
Усик победил Фьюри / Getty Images

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о результате реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, в котором украинец одержал победу единогласным решением судей.

По словам функционера, в вечер поединка он насчитал по его итогу ничью.

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"Фрэнк Уоррен сказал, что пересмотрел бой и посчитал его близким, но у него все равно победил Тайсон. Я не пересматривал поединок. У меня бой получился очень близким. Думаю, в вечер поединка я насчитал ничью. Я не считал с листом бумаги, но после шести раундов у меня было 3-3. Кажется, я отдал Усику последний, а Фьюри 11-й раунд.

Похоже, большинство верит, что Усик победил в хорошем и конкурентном поединке. Многие на самом деле насчитали 8-4 в пользу Усика, но не я. Возможно, если я пересмотрю бой, то посчитаю, что победил Александр. Счет в тот вечер - это просто мое мнение. Моя лошадь не участвовала в этой гонке, у меня нет никакой заинтересованности. Я просто говорю о том, что увидел и почувствовал", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее менеджер Усика предсказал, чем закончится 2025 год для украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн

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