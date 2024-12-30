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Менеджер Усика предсказал, чем закончится 2025 год для украинца

Климас считает, что Александр напишет новую историю.
Сегодня, 12:20
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем украинца.

Функционер считает, что до конца следующего года его клиент снова станет абсолютным чемпионом мира.

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"Скорее всего, он снова станет абсолютным чемпионом", - написал Климас на своей странице в Х.

Ранее Климас озвучил сроки Усика возвращения в ринг.

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