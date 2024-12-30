Менеджер Усика предсказал, чем закончится 2025 год для украинца
Климас считает, что Александр напишет новую историю.
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о будущем украинца.
Функционер считает, что до конца следующего года его клиент снова станет абсолютным чемпионом мира.
Читай также: DAZN представил топ-10 боев в 2024 году - Усик и Фьюри в списке
"Скорее всего, он снова станет абсолютным чемпионом", - написал Климас на своей странице в Х.
And most likely UNDISPUTED again 🥊🥊🥊 https://t.co/ZDZtta8rSg— Egis Klimas (@KlimasBoxing) December 29, 2024
Ранее Климас озвучил сроки Усика возвращения в ринг.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!